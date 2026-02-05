Рынок грузовиков в январе: стагнация или стабильность?

В январе на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, к которым относятся грузовые и специализированные транспортные средства, было реализовано 946 единиц техники. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В годовом измерении рынок продемонстрировал незначительное сокращение. По сравнению с январем прошлого года объемы продаж новых коммерческих авто уменьшились на 3 процента. Такая динамика свидетельствует об относительной стабильности сегмента на фоне общих экономических и логистических вызовов, с которыми сталкивается бизнес.

Лидеры рынка

По итогам месяца первое место по количеству реализованных новых коммерческих автомобилей сохранила марка Renault. Однако продажи бренда существенно снизились по сравнению с прошлым годом и составили 157 единиц, что на 29 процентов меньше, чем в январе 2025 года.

Вторую позицию занял Citroen с результатом 94 проданных авто. Бренд продемонстрировал положительную динамику, увеличив продажи на 21 процент в годовом измерении.

Третье место досталось Peugeot, который показал один из самых высоких темпов роста среди лидеров рынка. В январе было реализовано 93 автомобиля, что на 221 процент больше, чем годом ранее. Такой скачок может свидетельствовать как об эффекте низкой базы сравнения, так и об активизации корпоративных закупок.

Четвертую позицию занял китайский бренд JAC с результатом 66 проданных автомобилей. Продажи выросли на 89 процентов, что подтверждает постепенное укрепление позиций китайских производителей в сегменте коммерческой техники.

Замыкает пятерку лидеров FIAT, который реализовал 60 новых коммерческих авто. В годовом измерении бренд нарастил продажи на 30 процентов.

Общие тенденции

Аналитики отмечают, что рынок новых грузовиков и спецтехники в Украине остается чувствительным к инвестиционной активности бизнеса, государственных и муниципальных закупок, а также к доступности финансирования. Незначительное падение общего объема продаж на фоне резкого роста отдельных брендов свидетельствует о перераспределении спроса внутри сегмента, а не о его системном кризисе.