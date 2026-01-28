Tesla готовится заряжать тысячи грузовиков Semi на всей территории США: что сделано

Крупнейший в США оператор туристических центров объявил о партнерстве с Tesla по установке зарядных станций Semi в выбранных местах вдоль основных автомагистралей. Ожидается, что первые зарядные станции на стоянках фур Pilot откроет уже нынешним летом.

Уже составлена локация будущей сети зарядных станций. По данным компании, зарядные станции Tesla будут построены в пилотных местах вдоль автомагистралей I-5, I-10 и других основных коридоров, "где потребность в мощной зарядке является наибольшей".

Читайте также Туманные перспективы Tesla Semi снова накрыли Европу

На первое место выходят станции зарядки

Илон Маск считает, что без надлежащей зарядной инфраструктуры выпускать тяжелые грузовики в логистический сектор дальних грузовых перевозок не стоит. Поэтому и скооперировался с компанией Pilot.

Такое партнерство дополняет и без того пухлый портфель услуг Pilot теперь еще и в нише альтернативного топлива. Это не будет мешать основному бизнесу: компания управляет более 900 туристическими центрами в 44 штатах и пяти канадских провинциях, обслуживая примерно 1,2 миллиона гостей в день.

"Зарядка тяжелых транспортных средств – это еще одно продолжение нашего исследования альтернативных видов топлива, и мы рады сотрудничать с лидером в этой области, который предлагает комплексные решения и быстро их внедряет", – отметила старший вице-президент по альтернативным видам топлива в Pilot Шеннон Стерджил.

​Продумано разумно: вдоль основных транспортных коридоров станции зарядки устранят дефицит "кормушек" для тяжелых аккумуляторных фур. Инфографика Pilot

Это – перспективные направления сети

Транспортные коридоры I-5 и I-10 имеют большой смысл для начального развертывания. I-5 пролегает через все Западное побережье, соединяя основные порты и распределительные центры от Сан-Диего до Сиэтла.

Транспортный коридор I-10 является критически важным маршрутом восток-запад от Калифорнии до Техаса. Это именно те маршруты, где работают первые клиенты Tesla Semi, такие как PepsiCo.

Эксперты уже прогнозируют: если Tesla сможет запустить эту сеть к лету 2026 года, как и планировалось, это будет значительным шагом к тому, чтобы сделать Semi жизнеспособным для более широкого круга клиентов.

Читайте также Впервые за восемь лет Tesla Semi попала под модернизацию, но в серию так и не пошла: видео

Наработки и опыт помогут

Pilot не является новичком в партнерстве по зарядке электромобилей. Компания сотрудничает с Volvo Group над вопросом зарядки тяжелых электромобилей с 2022 года, а ее партнерство с GM и EVgo уже позволило развернуть более 200 зарядных станций для пассажирских машин в 40 штатах.

Новое направление бизнеса совпадает с планами Tesla, которая объявила о планах установить 46 зарядных станций Semi до 2027 года. Все они будут мощные и быстрые к зарядке тяжелых машин

Совсем недавно Tesla опубликовала видео, на котором показано зарядку Semi с впечатляющей мощностью 1,2 МВт (см. видео ниже). Эта станция демонстрирует высокую скорость зарядки, необходимую для практических перевозок электромобилями на дальние расстояния.