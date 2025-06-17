Туманные перспективы Tesla Semi снова накрыли Европу

По замыслу Маска, в Европе должна быть создана мощная организация по продаже Tesla Semi. Об этой новости рассказывает Electrek, но с прогнозами по развитию сети сбыта и особенно относительно сроков эксперты ресурса слишком осторожны.

Основания для такого отношения основательные. Опираться на обещания Илон Маска, который с премьерного показа Tesla Semi в 2017 году ни разу не сдержал слово относительно начала серийного производства электрического грузовика класса 8 и его продажи, уважаемое издание не решилось.

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Изначально планировалось начать производство в 2019 году. Однако автопроизводитель несколько раз откладывал программу. Обещание на 2022 год не сбылось, а 2023-й и 2024 также пролетели, потому что перенесли старт производства и продаж на 2025-й.

Несколько десятков выпущенных грузовиков можно считать экспериментальной предсерийной партией, но они погоды не делают. Автопроизводитель заявил, что производство Tesla Semi начнется в конце 2025 года, мощность составит 50 000 грузовиков в год.

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Под этот проект уже создается служба сбыта Tesla Semi в Европе. Новый руководитель уже есть. На прошлой неделе Усуф Шермо объявил в своем LinkedIn, что он присоединился к Tesla как "руководитель отдела развития бизнеса в регионе EMEA для Tesla Semi".

Известно, что Шермо имеет степень магистра Берлинского технического университета в области экономического инжиниринга, энергетики и управления ресурсами, получил определенный опыт работы с коммерческими электромобилями.

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Трудовая биография скудная и не очень яркая. С 2022 по 2024 год он возглавлял отдел продаж в Германии компании Volta Trucks. Она выпускала Volta One – 16-тонный электрический грузовик, ориентированный на городскую доставку. Volta обанкротилась в 2023 году, прошла процедуру реструктуризации в 2024 году, но по состоянию на май месяц она была неплатежеспособной.

В течение последнего года Шермо возглавлял продажи немецкого стартапа EVUM aCar, который строит небольшой коммерческий автомобиль. Теперь он будет развивать рынок электрических грузовиков Tesla класса 8.

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Стоит отметить, что конкуренция на европейском рынке будет очень мощная, поскольку здесь прочные позиции занимают Volvo FH Electric, Mercedes-Benz eActros 600, MAN eTGX. Китайцы также не спят и уже осваивают европейский прилавок своим грузовиком Windrose.