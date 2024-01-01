Китайская копия Tesla Semi уже ездит дорогами Евросоюза

Несмотря на 8-летние обещания Tesla после объявления сбора предоплаты, грузовая модель Semi так и не вышла на европейские дороги. А вот китайский грузовик Windrose EV (Роза ветров), что внешне и внутри выглядит как клон Tesla, все чаще можно встретить на европейских дорогах.

Эксперты 40ton.net на нынешней неделе собрали два таких примера из двух разных стран. Читатель Дэмиан встретил китайскую "Розу ветров" во Франции, на кольцевой дороге Парижа. Транспортное средство появилось там 8 апреля, ехало без прицепа и... на польских номерах.

Читайте также Наступление китайского автопрома на Европу пошло еще с одного направления

Речь идет о так называемых профессиональных номерах, которые выдаются, в том числе производителям и импортерам с целью презентации новых автомобилей. Кроме того, эта модель привлекла внимание настоящими зеркалами вместо камер, чем выделялась среди всех предыдущих прототипов.

Второй экземпляр был замечен лишь спустя день, в среду 9 апреля. Читатель Павел заметил его в Венгрии, на шоссе М1. Там китайский электрический грузовик тянул короткий двухосный полуприцеп, типичный для дистрибьюторской отрасли.

Магистральный тягач Windrose EV на выезде из горного туннеля в Альпах. Фото: windrose.tech

Это транспортное средство уже имело корпоративные цвета определенного перевозчика, а именно ATC Computer Transport and Logistics. Ирландский специалист по логистике для информационной отрасли недавно присоединился к большой немецкой группе Arvato.

Читайте также Китайцы уже скопировали электрогрузовик Tesla Semi и собираются продавать его в США и Европе

Стоит отметить, что грузовики Windrose EV еще в прошлом году завершили демоснтрационный тур по Европе. Тогда также использовались польские профессиональные регистрации и к работе на территории Евросоюза брали польских водителей.

Фото: сайт 40ton.net

Китайские электрокары появились, в том числе, в Бельгии, где их планировали собирать, но что-то не сложилось. Они также были выставлены на выставке IAA Transportation в Ганновере, где была зафиксирована очень комедийная ситуация. Там Windrose и Tesla оказались в зоне тест-драйва, но только в случае с Windrose можно было сесть за руль и самому проехать по территории тестовой площадки. В Tesla, видимо, решили, что спустя восемь лет после премьеры еще рано сажать за руль желающих "попробовать машину на зуб".

Читайте также Для Tesla Semi построили отдельный завод в Неваде: когда он откроется

Эксперты задались вопросом: а откуда взялась нынешняя машина с польскими номерами во Франции? Все указывает на то, что Windrose решила начать более широкие, европейские испытания, которые проводятся в нескольких странах и с участием партнеров. Вероятно, это может быть анонсом скорой премьеры этого автомобиля в Европе, учитывая опыт прошлого года.

Внутри салон "Розы ветров" напоминает маленький офис – не очень просторно, но комфортно и безопасно. Фото: сайт 40ton.net

Напомним, Windrose EV – полностью электрический тягач с относительно высокими параметрами. Речь идет об около 600 километров запаса хода на одном заряде и почти 680 л.с. максимальной мощности.

Внутри салона – инновация на инновации. На рабочем месте водителя по центру кабины два больших сенсорных экрана. Эта система идентична системе Tesla. Что же отличает китайский тягач от американского, так это наличие полноценной спальни, с местом для холодильника и вещевыми отсеками под потолком.