Китайська копія Tesla Semi вже їздить дорогами Європи

Попри 8-річні обіцянки Tesla після оголошення збору передоплати вантажна модель Semi так і не вийшла на європейські дороги. А ось китайську вантажівку Windrose EV (Роза вітрів), що зовні та всередині виглядає як клон Tesla, все частіше можна зустріти на європейських дорогах.

Експерти 40ton.net на нинішньому тижні зібрали два таких приклади з двох різних країн. Читач Деміан зустрів китайську "Розу вітрів" у Франції, на кільцевій дорозі Парижа. Транспортний засіб з’явився там 8 квітня, їхав без причепа і… на польських номерах.

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Мова йде про так звані професійні номери, які видаються, в тому числі виробникам та імпортерам з метою презентації нових автомобілів. Крім того, ця модель привернула увагу справжніми дзеркалами замість камер, чим виділялася серед усіх попередніх прототипів.

Другий екземпляр був помічений лише через день, у середу 9 квітня. Читач Павел помітив його в Угорщині, на шосе М1. Там китайська електрична вантажівка тягнула короткий двовісний напівпричіп, типовий для дистриб’юторської галузі.

Магістральний тягач Windrose EV на виїзді з гірського тунелю в Альпах. Фото: windrose.tech

Цей транспортний засіб уже мав корпоративні кольори певного перевізника, а саме ATC Computer Transport and Logistics. Ірландський фахівець з логістики для інформаційної галузі нещодавно приєднався до великої німецької групи Arvato.

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Варто зазначити, що вантажівки Windrose EV ще торік завершили демоснтраційний тур Європою. Тоді також використовувалися польські професійні реєстрації і до роботи на терені Євросоюзу брали польських водіїв.

Фото: сайт 40ton.net

Китайські електрокари з'явилися, в тому числі, в Бельгії, де їх планували збирати, але щось не склалося. Вони також були виставлені на виставці IAA Transportation у Ганновері, де була зафіксована дуже комедійна ситуація. Там Windrose і Tesla опинилися в зоні тест-драйву, але тільки у випадку з Windrose можна було сісти за кермо і самому проїхати територією тестового майданчика. У Tesla, мабуть, вирішили, що через вісім років після прем'єри ще зарано садовити за кермо охочих "спробувати машину на зуб".

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Експерти поставили собі питання: а звідки взялася нинішня машина з польськими номерами у Франції? Усе вказує на те, що Windrose вирішила розпочати ширші, європейські випробування, які проводяться в кількох країнах та за участю партнерів. Ймовірно, це може бути анонсом швидкої прем'єри цього автомобіля в Європі, зважаючи на досвід минулого року.

Всередині салон "Рози вітрів" нагадує маленький офіс – не дуже просторо, але комфортно й безпечно. Фото: сайт 40ton.net

Нагадаємо, Windrose EV – повністю електричний тягач із відносно високими параметрами. Мова йде про близько 600 кілометрів запасу ходу на одному заряді і близько 680 к.с. максимальної потужності.

Усередині салону - інновація на інновації. На робочому місці водія по центру кабіни два великих сенсорних екрани. Ця система ідентична системі Tesla. Що ж відрізняє китайський тягач від американського, так це наявність повноцінної спальні, з місцем для холодильника і речовими відсіками під стелею.