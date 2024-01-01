Наступ китайського автопрому на Європу пішов ще з одного напрямку

Допоки на європейському континенті володарюють місцеві виробники комерційних електромобілів. Однак наміру конкурувати з електричними вантажівками Volvo, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco та іншими китайський автопром не полишає.

За свідченням verkehrsrundschau.de та ряду інших європейських спеціалізованих ресурсів, це переконливо довела недавня виставка комерційного транспорту IAA Transportation 2024 у Мюнхен. На тому форумі рясніло від китайських брендів.

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Китайці демонстрували практично всі розмірні групи вантажівок від 3,5 тонни до 40 тонн. Автобуси також демонструвалися, оскільки пасажирський сегмент акумуляторної техніки в КНР розвивається дуже активно.

Поки Tesla планує продавати свою Semi в Європі, китайська компанія Windrose вже запропонувала європейцям свою версію "близнюка". Фото: Windrose

При цьому виробники комерційної техніки для оптимізації енергоспоживання своїх машин акцент роблять на інноваційні технології та штучний інтелект, починаючи від потужності акумуляторних батарей, енергетично малозатратних систем освітлення, кондиціювання повітря, опалення та закінчуючи ощадливими електромоторами. Це все позначається на головному чиннику – відстані пробігу на одній зарядці.



Конкуренція має ринок розвивати, а не гальмувати

Таким чином конкуренція на європейському ринку вантажівок електричних надалі буде загострюватися. Не дуже дешевим за вартістю вантажівкам згаданих вище європейських брендів доведеться потіснитися перед провідними китайськими брендами Sinotruk, Dongfeng, SuperPanther, Windros, Sitrak і Shacmoto та деякими іншими. Вони щодо ринку країн Євросоюзу мають амбітні плани й поступатися не планують.

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Якщо врахувати зростання китайського експорту на світові ринки, а це за результатами минулого року впевнений плюс на 58 відсотків з загальною кількістю проданих за кордон 276 000 електричних вантажівок, то конкуренція буде великою.

На згаданій IAA Transportation 2024 десь у підтексті така інтервенція китайських автовиробників вже відучувалася: за обсягами показаного експозиції окремих брендів КНР у кілька разів були більшими за стенди Daimler чи Volvo.

Вочевидь введені з початком листопада (з 31 жовтня 2024 року) додаткові мита на легкові електромобілі з Китаю виробників комерційного транспорту Піднебесної не дуже злякали. А там надбавки вийшли чималі навіть з огляду на деяке послаблення до окремих брендів.

Скажімо, виготовленим в Китаї машинам Tesla додатково накинули в 7,8 відсотка, з SAIC уже поставили ставку надбавки 35,3 відсотка. Не сказати, що пощастило, але й трохи забагато припало на китайські бренди BYD та Geely з митною надбавкою 17 і 18,8 відсотка відповідно.

Поки в переліку Євросоюзу бренди комерційних електромобілів відсутні. Там лише сегмент легковиків. Однак це тимчасово, оскільки комерційний електротранспорт з КНР невдовзі потужною хвилею покотиться й по європейському континенту.

На крок попереду від можливого мита

Взагалі Піднебесна вже готується до можливих митних накруток. І хоча прозвучала недавно інформація з проханням китайського уряду до своїх автовиробників не інвестувати в європейське виробництво, процес пішов. Нинішньої осені на тій же IAA 2024 стало відомо, що автогігант SuperPanther та австрійський завод з комерційних автомобілів Steyr уклали угоду про спільне виробництво.

Технологія eTopas 600 походить з Китаю, але саму вантажівку під європейським логотипом виготовлятимуть в Австрії з 2025 року. Фото: SuperPanther

Першою моделлю спільного китайсько-австрійського виробництва буде eTopas 600. Електричний магістральний тягач. Він комплектуватиметься батареями LFP загальною місткістю 621 кВт-год, що забезпечують запас ходу до 500 км.

До речі, це практично так само, як в акумуляторних вантажівок Mercedes eActros 600 або Volvo FH 600 Electric. Зазначається, що термін служби акумулятора становить 1,8 мільйона кілометрів.

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Тягач eTopas 600 має привід 4х2 з двома електродвигунами. Кожна з них забезпечує номінальну потужність 197 кВт і максимальну 346 кВт. Загалом система з подвійним двигуном, розроблена SuperPanther, має номінальну потужність 394 кВт і максимальну потужність 692 кВт.

Серійне виробництво eTopas 600 планується розпочати наприкінці 2025 року на заводі Steyr в Австрії. Вантажівка матиме логотип Steyr на передній частині – що не кажіть, а буде справжній європейський продукт.