Наступление китайского автопрома на Европу пошло еще с одного направления

Пока на европейском континенте властвуют местные производители электромобилей. Однако намерение конкурировать с электрическими грузовиками Volvo, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco и другими китайский автопром не оставляет.

По свидетельству verkehrsrundschau.de и ряда других европейских специализированных ресурсов, это убедительно доказала недавняя выставка коммерческого транспорта IAA Transportation 2024 в Мюнхене. На том форуме пестрело от китайских брендов.

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Китайцы демонстрировали практически все размерные группы грузовиков от 3,5 тонны до 40 тонн. Автобусы также демонстрировались, поскольку пассажирский сегмент аккумуляторной техники в КНР развивается очень активно.

Пока Tesla планирует продавать свою Semi в Европе, китайская компания Windrose уже предложила европейцам свою версию "близнеца". Фото: Windrose

При этом производители коммерческой техники для оптимизации энергопотребления своих машин акцент делают на инновационные технологии и искусственный интеллект, начиная от мощности аккумуляторных батарей, энергетически малозатратных систем освещения, кондиционирования воздуха, отопления и заканчивая экономными электромоторами. Это все сказывается на главном факторе – расстояния пробега на одной зарядке.



Конкуренция должна рынок развивать, а не тормозить

Таким образом конкуренция на европейском рынке электрических грузовиков в дальнейшем будет обостряться. Не очень дешевым по стоимости грузовикам упомянутых выше европейских брендов придется потесниться перед ведущими китайскими брендами Sinotruk, Dongfeng, SuperPanther, Windros, Sitrak и Shacmoto и некоторыми другими. Они в отношении рынка стран Евросоюза имеют амбициозные планы и уступать не планируют.

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Если учесть рост китайского экспорта на мировые рынки, а это по результатам прошлого года уверенный плюс на 58 процентов с общим количеством проданных за рубеж 276 000 электрических грузовиков, то конкуренция будет большой.

На упомянутой IAA Transportation 2024 где-то в подтексте такая интервенция китайских автопроизводителей уже прослеживалась: по объемам показанного экспозиции отдельных брендов КНР в несколько раз были больше стендов Daimler или Volvo.

Вероятно, введенные с началом ноября (с 31 октября 2024 года) дополнительные пошлины на легковые электромобили из Китая производителей коммерческого транспорта Поднебесной не очень испугали. А там надбавки получились немалые даже с учетом некоторого послабления к отдельным брендам.

Скажем, изготовленным в Китае машинам Tesla дополнительно накинули в 7,8 процента, с SAIC уже поставили ставку надбавки 35,3 процента. Не сказать, что повезло, но и немного многовато пришлось на китайские бренды BYD и Geely с таможенной надбавкой 17 и 18,8 процента соответственно.

Пока в перечне Евросоюза бренды коммерческих электромобилей отсутствуют. Там только сегмент легковушек. Однако это временно, поскольку коммерческий электротранспорт из КНР вскоре мощной волной покатится и по европейскому континенту.

На шаг впереди от возможной пошлины

Вообще Поднебесная уже готовится к возможным таможенным накруткам. И хотя прозвучала недавно информация с просьбой китайского правительства к своим автопроизводителям не инвестировать в европейское производство, процесс пошел. Нынешней осенью на той же IAA 2024 стало известно, что автогигант SuperPanther и австрийский завод по коммерческим автомобилям Steyr заключили соглашение о совместном производстве.

Технология eTopas 600 происходит из Китая, но сам грузовик под европейским логотипом будут производить в Австрии с 2025 года. Фото: SuperPanther

Первой моделью совместного китайско-австрийского производства будет eTopas 600. Электрический магистральный тягач. Он будет комплектоваться батареями LFP общей емкостью 621 кВт-ч, обеспечивающими запас хода до 500 км.

Кстати, это практически так же, как у аккумуляторных грузовиков Mercedes eActros 600 или Volvo FH 600 Electric. Отмечается, что срок службы аккумулятора составляет 1,8 миллиона километров.

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Тягач eTopas 600 имеет привод 4х2 с двумя электродвигателями. Каждая из них обеспечивает номинальную мощность 197 кВт и максимальную 346 кВт. В общем система с двойным двигателем, разработана SuperPanther, имеет номинальную мощность 394 кВт и максимальную мощность 692 кВт.

Серийное производство eTopas 600 планируется начать в конце 2025 года на заводе Steyr в Австрии. Грузовик будет иметь логотип Steyr на передней части – что ни говорите, а будет настоящий европейский продукт.