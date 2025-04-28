Китайский автопроизводитель стал бельгийским и обошел "Теслу"

Бельгийская, читай китайская, компания Windrose запускает первый полностью электрический спальный грузовой автомобиль для дальних перевозок в США. Делает это в партнерстве с JoyRide Logistics & EO Charging для обеспечения паритета совокупной стоимости владения для грузоотправителей. Об этом пишет electrek.co.

Китайский бельгийский производитель тяжелых грузовиков объявил о планах построить свой электрическую грузовик R700 Class 8 в США, пытаясь обойти высокие тарифы и торговые ограничения на импортируемые HDEV. На прошлой неделе компания поставила первый в истории полностью электрический спальный грузовик для дальних перевозок клиенту автопарка в США.

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Грузовики используются компанией JoyRide Logistics, перевозчиком, базирующейся в Фениксе. Это первая региональная автотранспортная компания США, эксплуатирующая полностью электрические спальные грузовики на длинных маршрутах, в т.ч. включая ночные поездки, требующие дополнительных затрат электроэнергии на освещение.

Начальное развертывание происходит в Аризоне, Калифорнии и Неваде, а общенациональное расширение уже "в поле зрения" обеих упомянутых выше компаний.

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"Это не просто прототип или обещание – это полностью функциональный электрический грузовик дальнего радиуса действия, который уже сегодня готов перевозить грузы. Мы проверили нашу технологию на глобальном уровне и гордимся тем, что привезли ее в США – одного из важнейших логистических рынков в мире", – говорит основатель и генеральный директор Windrose Вэнь Хан.

JoyRide Logistics LLC сотрудничает с рядом своих клиентов из списка Fortune 500, многие из которых имеют публичные цели ESG и активно работают над сокращением выбросов Scope 3. Интеграция электрических фур Windrose R700 в их автопарки является целенаправленными усилиями, направленными на достижение заявленных целей устойчивого развития.

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"Партнерство с Windrose позволяет нам оставаться впереди не только по устойчивому развитию, но и по общей операционной эффективности. Мы говорим об экономии топлива, сокращение расходов на техническое обслуживание и автопарк, готов к будущему. Мы хотим сделать электрологистику эффективной, масштабируемой и крутой", – добавил президент JoyRide Logistics Адис Данан.

Сообщается, что R700 оснащен батареей емкостью 729 кВт-ч, что хватит примерно на 420 миль запаса хода на одном заряде с полной массой 49 тонн. Компания продемонстрировала концепции в конфигурациях дальнемагистральных, тяжелых условий эксплуатации и самосвальных кузовов.

Фото: Windrose