Китайський автовиробник став бельгійським та обійшов "Теслу"

Бельгійська, читай китайська, компанія Windrose запускає перший повністю електричний спальний вантажний автомобіль для далеких перевезень у США. Робить це в партнерстві з JoyRide Logistics & EO Charging для забезпечення паритету сукупної вартості володіння для вантажовідправників. Про це пише electrek.co.

Китайський бельгійський виробник важких вантажівок оголосив про плани побудувати свою електричну вантажівку R700 Class 8 у США, намагаючись обійти високі тарифи та торгівельні обмеження на імпортовані HDEV. Минулого тижня компанія поставила першу в історії повністю електричну спальну вантажівку для далеких перевезень клієнту автопарку в США.

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Вантажівки використовуються компанією JoyRide Logistics, перевізником, що базується у Феніксі. Це перша регіональна автотранспортна компанія США, що експлуатує повністю електричні спальні вантажівки на довгих маршрутах, у т.ч. включаючи нічні поїздки, які потребують додаткових витрат електроенергії на освітлення.

Початкове розгортання відбувається в Арізоні, Каліфорнії та Неваді, а загальнонаціональне розширення вже "в полі зору" обох згаданих вище компаній.

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"Це не просто прототип або обіцянка - це повністю функціональна електрична вантажівка дальнього радіуса дії, яка вже сьогодні готова перевозити вантажі. Ми перевірили нашу технологію на глобальному рівні та пишаємося тим, що привезли її до США – одного з найважливіших логістичних ринків у світі", – говорить засновник і генеральний директор Windrose Вень Хан.

JoyRide Logistics LLC співпрацює з низкою своїх клієнтів зі списку Fortune 500, багато з яких мають публічні цілі ESG та активно працюють над скороченням викидів Scope 3. Інтеграція електричних фур Windrose R700 у їхні автопарки є цілеспрямованими зусиллями, спрямованими на досягнення заявлених цілей сталого розвитку.

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"Партнерство з Windrose дозволяє нам залишатися попереду не лише щодо сталого розвитку, але й щодо загальної операційної ефективності. Ми говоримо про економію палива, скорочення витрат на технічне обслуговування та автопарк, готовий до майбутнього. Ми хочемо зробити електрологістику ефективною, масштабованою та крутою", – додав президент JoyRide Logistics Адіс Данан.

Повідомляється, що R700 оснащений батареєю місткістю 729 кВт-год, що вистачить приблизно на 420 миль запасу ходу на одному заряді з повною масою 49 тонн. Компанія продемонструвала концепції у конфігураціях далекомагістральних, важких умов експлуатації та самоскидних кузовів.

Фото: Windrose