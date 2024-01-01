Производитель "подделки Теслы" строит свой завод в Европе

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Похоже, Илон Маск получит от своего китайского конкурента еще не одну пощечину
Эксперты уже признали такой шаг китайцев настоящей пощечиной Илону Маску. Ведь далеко идущий план строительства завода предполагает захват европейского рынка без учета интересов Tesla.
Решение о строительстве завода было объявлено во время конференции Choose France в Версале, на которой присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом говорится в публикациях французских ресурсов, в частности, La Tribune.
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В новый завод в Оннаине на севере Франции китайский бренд инвестирует около 175 миллионов евро. Благодаря роботизации процессов там будет работать 300 человек. Еще где-то с семь сотен работников будет привлечено на смежных предприятиях.
В перспективном плане сроки строительства указаны четко – 2027 год. Производительность нового завода составляет на первых порах 4000 магистральных тягачей в год с последующим расширением объемов производства – 10 000 грузовиков в год в долгосрочной перспективе.
Электрический грузовик Windrose завершил свои испытания на европейских дорогах. Фото: Windrose
Пока заявлено о запасе хода электрического грузовика в 670 километров. Однако впереди еще два года. За это время аккумуляторные мощности будут расти, что будет способствовать росту показателей в расстояниях.
Кроме сборки дорожных тягачей, северный корпус площадью 90 000 кв. м должен производить шасси, кабины и аккумуляторы. Ожидается, что к тому времени производитель соберет свои первые грузовики на меньшем заводе в Антверпене, Бельгия, который является промышленным расширением его европейской штаб-квартиры. Бельгийский производственный блок будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года.
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"Мы выбрали Францию, потому что местная индустриализация аккумуляторов сделает эту отрасль гораздо более эффективной в долгосрочной перспективе в Европе", – объясняет руководитель операционной деятельности Windrose в Европе Эрик Готье.
Тестовые испытания магистральных тягачей Windrose с загруженными полуприцепами по дорогам Европы подтвердили паспортные заявки производителя по пробегу. Электрическая фура максимальным весом 49 тонн прошла на одной зарядке 670 километров со средней скоростью 80 км/ч.
Озвученный ценник держится на отметке 250 000 долларов США или 221 000 евро. Правда, за два года стоимость аккумуляторов может упасть и не исключено, что к тому времени из-за этого электрический грузовик будет стоить дешевле ныне заявленной цены.