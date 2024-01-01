Производитель "подделки Теслы" строит свой завод в Европе

Эксперты уже признали такой шаг китайцев настоящей пощечиной Илону Маску. Ведь далеко идущий план строительства завода предполагает захват европейского рынка без учета интересов Tesla.

Решение о строительстве завода было объявлено во время конференции Choose France в Версале, на которой присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом говорится в публикациях французских ресурсов, в частности, La Tribune.

Читайте также Китайский автопроизводитель стал бельгийским и обошел "Теслу"

В новый завод в Оннаине на севере Франции китайский бренд инвестирует около 175 миллионов евро. Благодаря роботизации процессов там будет работать 300 человек. Еще где-то с семь сотен работников будет привлечено на смежных предприятиях.

В перспективном плане сроки строительства указаны четко – 2027 год. Производительность нового завода составляет на первых порах 4000 магистральных тягачей в год с последующим расширением объемов производства – 10 000 грузовиков в год в долгосрочной перспективе.

Электрический грузовик Windrose завершил свои испытания на европейских дорогах. Фото: Windrose

Пока заявлено о запасе хода электрического грузовика в 670 километров. Однако впереди еще два года. За это время аккумуляторные мощности будут расти, что будет способствовать росту показателей в расстояниях.

Кроме сборки дорожных тягачей, северный корпус площадью 90 000 кв. м должен производить шасси, кабины и аккумуляторы. Ожидается, что к тому времени производитель соберет свои первые грузовики на меньшем заводе в Антверпене, Бельгия, который является промышленным расширением его европейской штаб-квартиры. Бельгийский производственный блок будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года.

Читайте также Китайская копия Tesla Semi уже ездит по дорогам Европы

"Мы выбрали Францию, потому что местная индустриализация аккумуляторов сделает эту отрасль гораздо более эффективной в долгосрочной перспективе в Европе", – объясняет руководитель операционной деятельности Windrose в Европе Эрик Готье.

Тестовые испытания магистральных тягачей Windrose с загруженными полуприцепами по дорогам Европы подтвердили паспортные заявки производителя по пробегу. Электрическая фура максимальным весом 49 тонн прошла на одной зарядке 670 километров со средней скоростью 80 км/ч.

Озвученный ценник держится на отметке 250 000 долларов США или 221 000 евро. Правда, за два года стоимость аккумуляторов может упасть и не исключено, что к тому времени из-за этого электрический грузовик будет стоить дешевле ныне заявленной цены.