Виробник "підробки Тесли" будує свій завод у Європі

Експерти вже визнали такий крок китайців справжнім ляпасом Ілону Маску. Адже далекосяжний план будівництва заводу передбачає захоплення європейського ринку без врахування інтересів Tesla.

Рішення про будівництво заводу було оголошено під час конференції Choose France у Версалі, на якій був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Про це йдеться в публікаціях французьких ресурсів, зокрема, La Tribune.

Читайте також Китайський автовиробник став бельгійським та обійшов "Теслу"

В новий завод в Оннаїні на півночі Франції китайський бренд інвестує близько 175 мільйонів євро. Завдяки роботизації процесів там працюватиме 300 осіб. Ще десь з сім сотень працівників буде долучено на суміжних підприємствах.

В перспективному плані терміни будівництва зазначено чітко – 2027 рік. Продуктивність нового заводу становить на перших порах 4000 магістральних тягачів на рік з подальшим розширенням обсягів виробництва – 10 000 вантажівок на рік у довгостроковій перспективі.

Електрична вантажівка Windrose завершила свої випробування на європейських дорогах. Фото: Windrose

Поки заявлено про запас ходу електричної вантажівки в 670 кілометрів. Однак попереду ще два роки. За цей час акумуляторні потужності зростатимуть, що сприятиме росту показників у відстанях.

Окрім складання дорожніх тягачів, північний корпус площею 90 000 кв. м має виробляти шасі, кабіни та акумулятори. Очікується, що до того часу виробник збере свої перші вантажівки на меншому заводі в Антверпені, Бельгія, який є промисловим розширенням його європейської штаб-квартири. Бельгійський виробничий блок буде введено в експлуатацію до кінця 2025 року.

Читайте також Китайська копія Tesla Semi вже їздить дорогами Європи

"Ми обрали Францію, тому що місцева індустріалізація акумуляторів зробить цю галузь набагато ефективнішою в довгостроковій перспективі в Європі", – пояснює керівник операційної діяльності Windrose в Європі Ерік Готьє.

Тестові випробування магістральних тягачів Windrose з завантаженими напівпричепами дорогами Європи підтвердили паспортні заявки виробника щодо пробігу. Електрична фура максимальною вагою 49 тонн пройшла на одній зарядці 670 кілометрів з середньою швидкістю 80 км/год.

Озвучений цінник тримається на відмітці 250 000 доларів США або 221 000 євро. Щоправда, за два роки вартість акумуляторів може впасти й не виключено, що до того часу через це електрична вантажівка коштуватиме дешевше від нині заявленої ціни.