Туманні перспективи Tesla Semi знову накрили Європу

За задумом Маска, в Європі має бути створена потужна організація з продажу Tesla Semi. Про цю новину розповідає Electrek, але з прогнозами щодо розвитку мережі збуту й особливо відносно термінів експерти ресурсу надто обережні.

Підстави для такого ставлення ґрунтовні. Спиратися на обіцянки Ілон Маска, котрий з прем’єрного показу Tesla Semi у 2017 році жодного разу не дотримав слова відносно початку серійного виробництва електричної вантажівки класу 8 та її продажу, поважне видання не наважилося.

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Спочатку планувалося розпочати виробництво у 2019 році. Однак автовиробник кілька разів відкладав програму. Обіцянка на 2022 рік не справдилася, а 2023-й та 2024 також пролетіли, бо перенесли старт виробництва й продажу на 2025-й.

Кілька десятків випущених вантажівок можна вважати експериментальною передсерійною партією, але вони погоди не роблять. Автовиробник заявив, що виробництво Tesla Semi почнеться наприкінці 2025 року, потужність становитиме 50 000 вантажівок на рік.

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Під цей проєкт вже створюється служба збуту Tesla Semi в Європі. Новий керівник вже є. Минулого тижня Усуф Шермо оголосив у своєму LinkedIn, що він приєднався до Tesla як "керівник відділу розвитку бізнесу в регіоні EMEA для Tesla Semi".

Відомо, що Шермо має ступінь магістра Берлінського технічного університету в галузі економічного інжинірингу, енергетики та управління ресурсами, отримав певний досвід роботи з комерційними електромобілями.

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Трудова біографія мізерна й не дуже яскрава. З 2022 по 2024 рік він очолював відділ продажів у Німеччині компанії Volta Trucks. Вона випускала Volta One – 16-тонну електричну вантажівку, орієнтовану на міське доставлення. Volta збанкрутувала у 2023 році, пройшла процедуру реструктуризації у 2024 році, але станом на травень місяць вона була неплатоспроможною.

Протягом останнього року Шермо очолював продажі німецького стартапу EVUM aCar, який будує невеликий комерційний автомобіль. Тепер він буде розвивати ринок електричних вантажівок Tesla класу 8.

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Варто зазначити, що конкуренція на європейському ринку буде надто потужна, оскільки тут міцні позиції займають Volvo FH Electric, Mercedes-Benz eActros 600, MAN eTGX. Китайці також не сплять і вже освоюють європейський прилавок своєю вантажівкою Windrose.