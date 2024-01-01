Рынок новых авто в июне уменьшился на 8%

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто. Это на 8% меньше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Итак, впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. Относительно мая 2024 потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%. Кстати, в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать Toyota – 853 ед. Впервые второе место принадлежит BMW – 545 ед. Третий результат у Renault – 487 шт. Также в ТОП-5 июня попали Skoda (278 шт.) и Volkswagen (269 шт.). Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023г.