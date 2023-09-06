По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных грузовиков увеличилось почти вдвое, но абсолютные цифры не впечатляют.

В течение августа на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 955 автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Это на 2% меньше, чем в прошлом месяце. В то же время по сравнению с августом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти вдвое. Отставание от показателя довоенного августа 2021 г. в этом сегменте автомобильного рынка составляет 29%.

В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

Renault – 191 ед.

Scania – 98 ед.

Mercedes-Benz – 84 ед.

Volkswagen – 73 ед.

Ford – 72 ед.

Всего с января по август 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7120 новых машин, что на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.