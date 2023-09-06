У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість проданих вантажівок збільшилась майже удвічі, але абсолютні цифри не вражають.

Впродовж серпня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 955 авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 2% менше, ніж у попередньому місяці. Водночас у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі. Відставання від показника довоєнного серпня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 29%.

До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 191 од.

Scania – 98 од.

Mercedes-Benz – 84 од.

Volkswagen – 73 од.

Ford – 72 од.

Всього з січня по серпень 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7120 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.