15 октября с 22:00 до 6:00 часов утра 16 октября будут запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автодороге М-05 Киев-Одесса.

В связи с выполнением ЗАО “Укрсталь конструкция” работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного моста на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса, км 465+290, служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает о запрете движения автотранспортных средств всех категорий с 22:00 часов 15 октября 2020 до 06:00 часов 16 октября 2020 года на автодороге М-05 Киев-Одесса, км 463+165 – км 466+700.

Читайте также: Украина берет кредит на ремонт трассы Киев-Одесса

Схема объезда прилагается. Информация о снятии запрета и восстановлении движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.