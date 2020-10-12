15 жовтня з 22.00 до 6.00 години ранку 16 жовтня буде заборонено рух автотранспортних засобів всіх категорій на автодорозі М-05 Київ-Одеса.

У зв’язку з виконанням ПрАТ «Укрсталь конструкція» робіт з монтажу прогонової будови надземного пішохідного мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса, км 465+290, служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє про заборону руху автотранспортних засобів всіх категорій з 22.00 години 15 жовтня 2020 року до 06.00 години 16 жовтня 2020 року на автодорозі М-05 Київ-Одеса, км 463+165- км 466+700.

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Схема об’їзду додається. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надаватися додатково.