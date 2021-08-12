С 1 ноября вступает в силу ДСТУ 4100: 2021. Он регламентирует вид дорожных знаков.

Новый ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" вступает в силу с 1 ноября 2021 года, он разработан специалистами ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с “Агентами изменений”.

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Подробнее о новом ДСТУ 4100: 2021:

  • компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;
  • написание текста с большой буквы;
  • новая форма стрелок;
  • для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;
  • определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;
  • предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов.
  • новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;
  • новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;
  • новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и ​​фоновых щитах.
  • В новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества положительно повлияют на повышение безопасности дорожного движения в целом.