С 1 ноября вступает в силу ДСТУ 4100: 2021. Он регламентирует вид дорожных знаков.
Новый ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" вступает в силу с 1 ноября 2021 года, он разработан специалистами ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с “Агентами изменений”.
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Подробнее о новом ДСТУ 4100: 2021:
- компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;
- написание текста с большой буквы;
- новая форма стрелок;
- для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;
- определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;
- предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов.
- новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;
- новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;
- новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.
- В новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества положительно повлияют на повышение безопасности дорожного движения в целом.