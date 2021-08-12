С 1 ноября вступает в силу ДСТУ 4100: 2021. Он регламентирует вид дорожных знаков.

Новый ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" вступает в силу с 1 ноября 2021 года, он разработан специалистами ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с “Агентами изменений”.

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