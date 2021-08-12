З 1 листопада набуває чинності ДСТУ 4100:2021. Він регламентує вигляд дорожніх знаків.

Новий ДСТУ 4100:2021 “Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування” набирає чинності з 1 листопада 2021 року, його розроблено фахівцями ДП “ДерждорНДІ” у співпраці з Агенти змін.

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Детальніше про новий ДСТУ 4100:2021: