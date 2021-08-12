З 1 листопада набуває чинності ДСТУ 4100:2021. Він регламентує вигляд дорожніх знаків.
Новий ДСТУ 4100:2021 “Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування” набирає чинності з 1 листопада 2021 року, його розроблено фахівцями ДП “ДерждорНДІ” у співпраці з Агенти змін.
Читайте також: У США почали видавати паперові номерні знаки для авто
Детальніше про новий ДСТУ 4100:2021:
- компонування дорожніх знаків індивідуального проектування за новим принципом;
- написання тексту з великої літери;
- нова форма стрілок;
- для позначення центру населеного пункту та річки використовуються символи європейського зразка;
- визначені чіткі пропорції та відстані між елементами, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги;
- передбачена транслітерація назв населених пунктів.
- нове позначення діагональних пішохідних переходів та нова табличка для острівців безпеки;
- нові знаки і таблички до дорожніх знаків для розвитку велоінфраструктури;
- новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.
- В новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а запроваджені новації позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху в цілому.