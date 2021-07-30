2021 рік став справжнім роком дефіциту, оскільки ми спостерігаємо нестачу мікросхем, запчастин для автомобілів та низький запас нових автомобілів. Однак останній дефіцит дивний навіть для 2021 року, оскільки у штаті Вашингтон закінчились металеві номерні знаки.

Ревізійна служба округу Терстон (Thurston County Auditor) повідомляє, що у США не вистачає номерних знаків, що пов’язано з уповільненням виробництва в Департаменті виконання покарань.

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В уповільненні виробництва номерних табличок для авто звинувачують пандемію коронавірусу, але Департамент виконання покарань вже намагається розв'язувати цю проблему, збільшивши кількість персоналу, а також передавши деякі види виробництва третім сторонам, починаючи з 31 липня.

Тим часом Державний департамент ліцензування видає тимчасові паперові таблички. Це ускладнить життя автомобілістам, оскільки паперові номерні знаки будуть валідні лише протягом 60 днів і їх доведеться міняти, а отже знову завітати до відомства.

Ті металеві номерні знаки, що є в запасі у транспортного департаменту, притримують для “пріоритетних операцій автодилерів”. Власників машин із тимчасовими номерними знаками обіцяють повідомити, коли можна буде їх обміняти.