Дорога от Киева до аэропорта Борисполь будет частично перекрыта для проведения ремонтных работ.

Во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18+000 – км 35+950), который ведет в аэропорт "Борисполь".

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С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г. Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева. Результатом ремонтных работ должно стать новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка. Завершить все ремонтные работы планируют до 20 августа 2021 года.

Последняя реконструкция дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на вышеупомянутой области проводилась в 2004 году. Сейчас дорога имеет существенные дефекты покрытия.