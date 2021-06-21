Дорога від Києва до аеропорту Бориспіль буде частково перекрита для проведення ремонтних робіт.

У вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 18-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 35+950), котра веде до аеропорту “Бориспіль”.

Читайте також: 70% водіїв виграють суд проти Укравтодору

З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух в дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва. Результатом ремонтних робіт має стати нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка. Завершити всі ремонтні роботи планують до 20 серпня 2021 року.

Остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Зараз дорога має суттєві дефекти покриття.