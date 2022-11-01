Министерство здравоохранения обновило список заболеваний и пороков, с которыми запрещено получать водительское удостоверение.

Минздрав утвердил новый Перечень медицинских противопоказаний (заболеваний и пороков), при наличии которых человек не может быть допущен к управлению соответствующими транспортными средствами. Соответствующий приказ №1817 от 07.10.2022 года вступит в силу со дня опубликования.

Таким образом, утратит силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 24 декабря 1999 года №299.

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Перечень медицинских противопоказаний (заболеваний и пороков), при наличии которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами:

Группа I – водители транспортных средств категорий A1, A, B1, B, BE

1. Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе их слизистых, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с положительным результатом допуск к управлению разрешается).

2. Хроническое, не поддающееся консервативному лечению, воспаление слезного мешка, свищ слезного мешка, а также стойкое не поддающееся лечению слезотечение (после оперативного лечения с положительным результатом допуск к управлению разрешается).

3. Острота бинокулярного зрения, с коррекцией при необходимости, составляет менее 0,5.

4. Горизонтальное поле зрения составляет менее 120 градусов, его расширение – менее 50 градусов справа и слева и 20 градусов вверх и вниз. Наличие дефектов в радиусе центральных 20 градусов.

5. Нарушение контрастной чувствительности и сумеречного (ночного) зрения (при нарушении цветоощущения допуск к управлению разрешается).

6. Острота монокулярного зрения (в случае полной функциональной потери зрения на один глаз или при использовании только одного глаза, например, при диплопии), с коррекцией при необходимости, составляет менее 0,5.

7. Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.

8. Устойчивая диплопия (допуск возможен в случае контролируемой диплопии).

9. Глаукома (при начальной компенсированной глаукоме при изменениях остроты зрения и поля зрения меньше значений, указанных в пунктах 3, 4, 6, допускаются индивидуально).

10. Наличие заболевания любой этиологии, вызывающее декомпенсированные нарушения функции вестибулярного аппарата с синдромом головокружения (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии).

11. Состояния после перенесенных острых, обострение хронических заболеваний среднего уха с поражением сосцевидного отростка или хирургического лечения (после лечения и реабилитации с положительным результатом допуск к управлению разрешается).

12. Допуск лиц с ограничениями обыденного функционирования определяется индивидуально после проведения соответствующего лечения и комплексной реабилитации.

13. Злокачественная артериальная гипертензия или сохранение систолического артериального давления АД > 220 мм рт. ст. и/или диастолического АД > 120 мм рт. ст., невзирая на прием трехкомпонентной медикаментозной терапии.

14. Сердечная недостаточность класс IV по NYHA.

15. Аритмии сердца, приводящие к синкопальным или пресинкопальным состояниям, и где была доказана причинно-следственная связь.

16. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (возможен индивидуальный допуск при регулярной проверке устройства и отсутствии других противопоказаний).

17. Аневризма грудного и/или брюшного отдела аорты диаметром 6,5 см или более (после оперативного лечения допуск к управлению решается индивидуально).

18. Хроническое расслоение аорты (допуск возможен при проведении оперативного вмешательства и удовлетворительных результатов последующего медикаментозного лечения).

19. Более 1 случая гипогликемии в течение 12 месяцев, когда нужна была помощь другого человека.

20. Хронические психические заболевания и приравниваемые к ним состояния, требующие обязательного диспансерного динамического наблюдения. Вопросы о допуске лиц с выраженными формами пограничных нервно-психических расстройств, пограничной умственной отсталости, задержками умственного развития решаются в индивидуальном порядке.

21. Эпилепсия и синкопальные состояния (возможен допуск лиц с единичными и редкими эпилептическими приступами без психических нарушений).

22. Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ.

23. Состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, сопровождающиеся тяжелыми физическими, когнитивными, пространственно-зрительными нарушениями (допуск определяется индивидуально после проведения соответствующего лечения и комплексной реабилитации).

С перечнем таких медицинских противопоказаний для Группы II – водители транспортных средств категорий C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T ознакомьтесь в приказе № 1817.