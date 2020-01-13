С начала 2020 года изменились реквизиты для оплаты административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с отсутствием переходного периода банковские учреждения по старым реквизитам средства не засчитывают.

Читайте также: Украинский рынок мотоциклов вырос на 50%

Новые реквизиты доступны по ссылке http://patrol.police.gov.ua

Если у вас возникли вопросы по уплате штрафов, обращайтесь в отдел административной практики управления патрульной полиции в вашем городе.

Читайте также: В 2019 году украинцы купили больше газа, чем бензина