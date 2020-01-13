С начала 2020 года изменились реквизиты для оплаты административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В связи с отсутствием переходного периода банковские учреждения по старым реквизитам средства не засчитывают.
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Новые реквизиты доступны по ссылке http://patrol.police.gov.ua
Если у вас возникли вопросы по уплате штрафов, обращайтесь в отдел административной практики управления патрульной полиции в вашем городе.
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