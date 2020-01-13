З початку 2020 року змінилися реквізити для оплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
У зв'язку з відсутністю перехідного періоду банківські установи за старими реквізитами кошти не зараховують.
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Нові реквізити доступні за посиланням http://patrol.police.gov.ua
Якщо у вас виникли питання щодо сплати штрафів, звертайтеся до відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у вашому місті.
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