Событие произошло в Печерском районе столицы.

9 апреля в полицию Печерского района Киева обратился владелец автосалона. Он сообщил, что с площадки для продажи исчезло 4 легковых автомобиля. Они были пригнаны из США и предназначались для растаможивания и продажи в Украине.

Были украдены BMW X5, BMW 5-Series, Audi Q7 и A4.

По данному факту полиция начала расследование по статье 289 УК Украины (незаконное завладение автотранспортом). Возможно, автомобили были украдены на запчасти или для установки на них номеров-двойников.

Напомним, что в Нацполиции рассказали, как уберечь авто от угона.