Подія сталася в Печерському районі столиці.

9 квітня в поліцію Печерського району Києва звернувся власник автосалону. Він повідомив, що з майданчика для продажу зникло 4 легкових автомобіля. Вони були пригнані зі США та призначалися для розмитнення та продажу в Україні.

Були вкрадені BMW X5, BMW 5-Series, Audi Q7 та A4.

За даним фактом поліція почала розслідування за статтею 289 КК України (Незаконне заволодіння автотранспортом).

Можливо, автомобілі було викрадено на запчастини або для встановлення на них номерів-двійників.

Нагадаємо, що в Нацполіції розповіли, як вберегти авто від викрадення.