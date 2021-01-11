Давно обещанное исполнение Model Y Standard Range с ценником в 41 990 долларов на 8 тысяч доступнее топовой версии.

Компания Tesla 8 января обновила онлайн-конфигуратор кроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range, которая стала более доступной альтернативой существующим выполнением Long Range и Performance.

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Автономный пробег электрокара в исполнении Standard Range составляет 244 мили или 392 километров (EPA). Model Y Standard Range уже доступна для предварительного заказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до пяти недель.

Версия Standard Range упоминалась на презентации Model Y в марте 2019 года. Тогда младшему кроссоверу был обещан запас хода в 230 миль и стартовая цена в 39 000 долларов. В планах значилась еще одна версия модели – Long Range RWD, выход которой все еще ожидается.

Вместе с новой версией, Tesla предложила для Model Y и третий ряд сидений. Опция стоит три тысячи долларов и недоступна для версии Performance.