Давно обіцяне виконання Model Y Standard Range із цінником у 41 990 доларів на 8 тисяч доступніше топової верії.

Компанія Tesla 8 січня оновила онлайн-конфігуратор кросовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range, яка стала більш доступною альтернативою існуючим виконанням Long Range та Performance.

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Автономний пробіг електрокара у виконанні Standard Range становить 244 милі або 392 кілометрів (EPA). Model Y Standard Range вже доступна для попереднього замовлення в американському онлайн-магазині Tesla з розрахунковим терміном доставки від двох до п'яти тижнів.

Версія Standard Range згадувалася на презентації Model Y в березні 2019 роки. Тоді молодшому кросоверу був обіцяний запас ходу у 230 миль і стартова ціна у 39 тисяч доларів. У планах значилась ще одна версія моделі – Long Range RWD, вихід якої все ще очікується.

Разом з новою версією, Tesla запропонувала для Model Y і третій ряд сидінь. Опція коштує три тисячі доларів і недоступна для версії Performance.