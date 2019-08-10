Нет, это не фотосессия для журнала о грузовиках. Перед нами – настоящая дальнобойщица Анжелика Ларссон из Швеции.

Анжелика водит фуры уже 10 лет и сейчас управляет Scania одной шведской транспортной компании. Права на фуру она получила еще в 19-летнем возрасте.

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Самое интересное, что 30-летней Анжелике нравится такая работа и она активно постит фото с грузовиками в Instagram. В свободное же время девушка ездит на байке и занимается дайвингом.

Дальнобойщица не жалуется на условия работы и не считает их тяжелыми. Единственная проблема для нее – повышенный интерес со стороны коллег-мужчин. И это порой обижает Анжелику: она хотела бы, чтобы ей делали комплименты как профессионалу, а не как красивой девушке.