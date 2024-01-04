В пятницу, 5 января, в городе Алула на западе Саудовской Аравии стартует самое известное ралли в мире "Дакар 2024", финиш которого приходится на 19 января.

Ралли разделено на пролог и 12 этапов, включая 48-часовой марафонский. Впереди еще и двенадцать сложных спецучастков на каждом отрезке. Пройти их нужно за 14 дней.

За это время участники преодолеют примерно 4727 километров. Это если не будут кружить, четко выдержат маршрут. Но если учесть все этапы связи, то общее расстояние маршрута составляет 7891 километр. В некоторые дни на спецучастках командам приходится преодолевать более 400 километров.

Карта-схема маршрута по всем этапам гонки. Инфографика: Dakar Rally

С одним выходным за две недели

Самый длинный этап, 6-й по отсчету, продлится два дня – 11 и 12 января. Он будет для спортсменов всех групп полностью самостоятельным. Это значит, что они не могут на всем маршруте, а это 572 км спецучастков и 781 км подъездных дорог, пользоваться сервисом. Выходной день запланирован на 13 января.

В пятницу спортсменов ждет пролог – так называемый разогрев перед серьезными участками. На старт пойдут мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили, внедорожники и грузовики. Спортсменам предстоит пройти 157 км, в основном не очень сложных, но из них 27 км будут особыми – с определенными сложностями и испытаниями. Кстати, спецучастки будут на всех этапах.

Маршрут Дакара 2024:

5 января. Пролог: Аль-Ула - Аль-Ула (27 км /всего 157 км)

6 января. Этап 1: Аль-Ула - Аль-Хенакия (405 км / 532 км)

7 января. Этап 2: Аль-Хенакия – Аль-Дувадими (470 км) / 662 км)

8 января. Этап 3: Аль-Дувадими - Аль-Саламия (440 км/733 км)

9 января. Этап 4: Аль-Саламия - Аль-Хуфуф (299 км/631 км)

10 января. Этап 5: Аль-Хуфуф - Шубайта (118 км / 644 км)

11 и 12 января. Этапы 6A и 6B: Шубайта – Шубайта (584 км / 818 км)

13 января: День отдыха

14 января. Этап 7: Эр-Рияд - Аль-Дувадими (483 км / 873 км)

15 января. Этап 8: Аль-Дувадими - Хаиль (458 км/678 км)

16 января. Этап 9: Хаиль - Аль-Ула (417 км / 639 км)

17 января. Этап 10 : АлУла - АлУла (371 км/609 км)

18 января. Этап 11 : АлУла - Янбу (480 км/587 км)

19 января. Этап 12: Янбу - Янбу (175 км/328 км)

В нынешнюю субботу, 6 января, участники пересекут стартовую рампу, соревнования начнутся серьезно.

Серийных машин практически не будет

Классически участники делятся по категориям транспортных средств, которыми они пользуются. Важнейшим из них являются легковые автомобили, которые также включают внедорожники, и грузовики. Конечно, будет много мотоциклов и квадроциклов, хотя последнюю категорию уже существенно вытесняют внедорожники.

Среди заметных изменений в нынешних соревнованиях можно отметить то, что в классе легковых автомобилей практически отсутствуют экипажи, которые соревнуются на серийных автомобилях, не являющихся прототипами с заводским кузовом и двигателем от производителя. Команда Toyota Auto Body будет управлять такими Land Cruiser – фактически единственными представителями в категории серийных автомобилей.

Пять японских производителей автомобилей и мотоциклов для участия в пятом по счету "Дакаре" в Саудовской Аравии объединили усилия для исследования небольших водородных двигателей для будущей мобильности.

Kawasaki, Toyota, Honda, Yamaha и Suzuki разработали HySE-X1, экспериментальный автомобиль с водородным двигателем внутреннего сгорания (ICE). Цель: создать углеродно-нейтральное общество. После разработки и испытаний нового автомобиля в этом году HySE готова оценить и усовершенствовать свою технологию в экстремальных условиях.

Команда Audi Sport оптимизировала новаторский раллийный прототип, который имеет электрическую трансмиссию, высоковольтную батарею и преобразователь энергии, к самым сложным ралли года. Три экипажа с оптимизмом, но также и с уважением относятся к самым сложным гонкам современности.

Команда Audi имеет огромные шансы на победу в этом году. Но это только прогноз экспертов. Фото: Audi Communications Motorsport

В категории грузовиков снова не будет российских экипажей. Они уже второй раз пропускают гонку. Последний раз "КАМАЗ-мастер" соревновался на дакаровской трассе за полтора месяца до начала вторжения российских войск в Украину.

Ожидается, что в этом году в грузовой классификации соревнования, скорее всего, борьба за первенство развернется между голландцами и чехами.

Чехи на ралли "Дакар 2024" настроились на победу, хотя голландцы также стремятся к первенству. Фото: auto.cz

Посторонние вызовы также могут быть

Гонка еще не началась, а напряжение уже висит в воздухе. Из соображений безопасности экипажи гоночных и вспомогательных автомобилей должны иметь закрытые национальные флаги. Это же касается и спецодежды. Причина – конфликт между Израилем и движением ХАМАС: ралли "Дакар" является мировым явлением и, вероятно, может стать центром террористических атак.