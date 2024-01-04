У п’ятницю, 5 січня, у місті Алула на заході Саудівської Аравії стартує найвідоміше ралі у світі "Дакар 2024", фініш якого припадає на 19 січня.

Ралі поділено на пролог і 12 етапів, включаючи 48-годинний марафонський. Попереду ще й дванадцять складних спецділянок на кожному відрізку. Пройти їх потрібно за 14 днів.

За цей час учасники подолають приблизно 4727 кілометрів. Це якщо не кружлятимуть, чітко витримають маршрут. Та якщо врахувати всі етапи зв’язку, то загальна відстань маршруту становить 7891 кілометр. В деякі дні на спецділянках командам доводиться долати понад 400 кілометрів.

Карта-схема маршруту по всіх етапах перегонів. Інфографіка: Dakar Rally

З одним вихідним за два тижні

Найдовший етап, 6-й за відліком, триватиме два дні – 11 і 12 січня. Він буде для спортсменів усіх груп повністю самостійним. Це означає, що вони не можуть на всьому маршруті, а це 572 км спецділянок і 781 км під'їзних доріг, користуватися сервісом. Вихідний день заплановано на 13 січня.

У п’ятницю спортсменів чекає пролог – так званий розігрів перед серйозними ділянками. На старт підуть мотоцикли, квадроцикли, легкові автомобілі, позашляховики та вантажівки. Спортсменам доведеться пройти 157 км, в основному не дуже складних, але з них 27 км будуть особливими – з певними складнощами й випробуваннями. До речі, спецділянки будуть на всіх етапах.

Маршрут Дакара 2024:

5 січня. Пролог: Аль-Ула - Аль-Ула (27 км /всього 157 км)

6 січня. Етап 1: Аль-Ула - Аль-Хенакія (405 км / 532 км)

7 січня. Етап 2: Аль-Хенакія – Аль-Дувадімі (470 км) / 662 км)

8 січня. Етап 3: Аль-Дувадімі - Аль-Саламія (440 км / 733 км)

9 січня. Етап 4: Аль-Саламія - Аль-Хуфуф (299 км / 631 км)

10 січня. Етап 5: Аль-Хуфуф - Шубайта (118 км / 644 км)

11 та 12 січня. Етапи 6A та 6B: Шубайта – Шубайта (584 км / 818 км)

13 січня: День відпочинку

14 січня.Етап 7: Ер-Ріяд - Аль-Дувадімі (483 км / 873 км)

15 січня. Етап 8: Аль-Дувадімі - Хаїль (458 км / 678 км)

16 січня. Етап 9: Хаїль - Аль-Ула (417 км / 639 км)

17 січня. Етап 10: АлУла - АлУла (371 км /609 км)

18 січня. Етап 11: АлУла - Янбу (480 км / 587 км)

19 січня. Етап 12: Янбу - Янбу (175 км / 328 км)

В нинішню суботу, 6 січня, учасники перетнуть стартову рампу, змагання розпочнуться серйозно.

Серійних машин практично не буде

Класично учасники поділяються за категоріями транспортних засобів, якими вони користуються. Найважливішим з них є легкові автомобілі, які також включають позашляховики, та вантажівки. Звісно, буде багато мотоциклістів та квадроциклів, хоча останню категорію вже суттєво витісняють позашляховики.

З-поміж помітних змін в нинішніх змаганнях можна зазначити те, що у класі легкових автомобілів практично відсутні екіпажі, які змагаються на серійних автомобілях, що не є прототипами із заводським кузовом і двигуном від виробника. Команда Toyota Auto Body керуватиме такими Land Cruiser – фактично єдиними представниками в категорії серійних автомобілів.

П’ять японських виробників автомобілів і мотоциклів для участі у п’ятому за відліком "Дакарі" в Саудівській Аравії об’єднали зусилля для дослідження невеликих водневих двигунів для майбутньої мобільності.

Kawasaki, Toyota, Honda, Yamaha та Suzuki розробили HySE-X1, експериментальний автомобіль із водневим двигуном внутрішнього згоряння (ICE). Мета: створити вуглецево-нейтральне суспільство. Після розробки та випробувань нового автомобіля цього року HySE готова оцінити та вдосконалити свою технологію в найекстремальніших.

Команда Audi Sport оптимізувала новаторський ралійний прототип, який має електричну трансмісію, високовольтну батарею та перетворювач енергії, до найскладніших ралі року. Три екіпажі з оптимізмом, але також і з повагою ставляться до найскладніших перегонів сучасності.

Команда Audi має величезні шанси на перемогу цього року. Але це тільки прогноз експертів. Фото: Audi Communications Motorsport

У категорії вантажівок знову не буде російських екіпажів. Вони вже вдруге не братимуть участь у перегонах. Востаннє "КАМАЗ-майстер" змагався на дакарівській трасі за півтора місяця до початку вторгнення російських військ в Україну.

Очікується, що цьогоріч у вантажній класифікації змагання, швидше за все, боротьба за першість розгорнеться між голландцями та чехами.

Чехи на ралі "Дакар 2024" налаштувалися на перемогу, хоча голландці також прагнуть до першості. Фото: auto.cz

Сторонні виклики також можуть бути

Перегони ще не почалися, а напруга вже висить у повітрі. З міркувань безпеки екіпажі гоночних і допоміжних автомобілів повинні мати закриті національні прапори. Це саме стосується спецодягу. Причина – конфлікт між Ізраїлем і рухом ХАМАС: ралі "Дакар" є світовим явищем і, ймовірно, може стати центром терористичних атак.