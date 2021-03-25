Компания Samsung намерена инвестировать в Венгрии почти $ 1 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей.

Компания ожидает, что спрос на батарейные блоки для электромобилей в Европе будет расти, и намерен обеспечить потребности европейских автопроизводителей в таких компонентах, для чего подразделение Samsung SDI удвоит свои производственные мощности на заводе в Венгрии.

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Samsung ставит перед собой цель стать доминирующим европейским производителем современных аккумуляторных батарей для электромобилей. Многие европейские автопроизводители уже объявили о своих планах по переходу на создание электромобилей.

Так, концерн Volkswagen планирует уже в ближайшее время обеспечить более чем половину своих европейских продаж новых автомобилей именно за счет предложения электрокаров. Такие планы требуют значительного увеличения производства аккумуляторов, и Samsung намерена лидировать на этом рынке.