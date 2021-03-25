Компанія Samsung має намір інвестувати в Угорщині майже $ 1 млрд у виробництво акумуляторів для електромобілів.

Компанія очікує, що попит на батарейний блоки для електромобілів в Європі зростатиме, і має намір забезпечити потреби європейських автовиробників в таких компонентах, для чого підрозділ Samsung SDI подвоїть свої виробничі потужності на заводі в Угорщині.

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Samsung ставить перед собою мету стати домінуючим європейським виробником сучасних акумуляторних батарей для електромобілів. Багато європейських автовиробників вже оголосили про свої плани з переходу на створення електромобілів.

Так, концерн Volkswagen планує вже найближчим часом забезпечити більш ніж половину своїх європейських продажів нових автомобілів саме за рахунок пропозиції електрокарів. Такі плани потребують значного збільшення виробництва акумуляторів, і Samsung має намір лідирувати на цьому ринку.