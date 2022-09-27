Семь Toyota Land Cruiser 200 с бронированием ценой от 120 тысяч евро за штуку “Нафтогаз” приобрел якобы для выездов спецов в зоне обстрелов.

В первые пару месяцев после начала вторжения самым дорогим стало приобретение охранниками “Нафтогаза” бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 4,5 L. “Нафтогазбека” приобрела семь автомобилей 2017 – 2019 г.в. по цене от 124 до 156 тысяч евро за штуку на общую сумму 30 миллионов гривен.

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Тогда представители “Нафтогазбезпеки” объяснили расход таких денег “сохранением жизни и здоровья работников”, поскольку “во время военной агрессии рф значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов”. Где и кем используются автомобили сейчас – пока неизвестно.

Однако эти ценные приобретения были исключением из правил. В начале вторжения почти никто не светил в “Прозорро” столь дорогие приобретения. Хотя, возможно, они и были – правительство тогда разрешило заказчикам не сообщать о своих приобретениях, если они считают опасным их обнародование по мотивам секретности или угрозы обороноспособности.

Но в августе правительство заставило заказчиков вернуться в “Прозорро”. И начали изобиловать разнообразные машины ценой от 1,5 миллиона. Вот самые дорогие автомобили августа – сентября в порядке возрастания цены.

6. Коммунальное “Конотопское транспортное управление” приобрело кроссовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Машина нужна для “перевозки личного состава Министерства обороны”.

5. Управление полиции охраны в Винницкой области потратило 1,85 млн грн на Toyota RAV4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайте официального дилера японских автомобилей в Украине есть куча предложений относительно других модификаций Toyota RAV4. И все они дешевле автомобиля для полиции. В обосновании закупки не сказано, почему было приобретено самое роскошное авто из возможных.

4. Черниговский авиаотряд оперативно-спасательной службы ГСЧС на днях объявил тендер на приобретение пикапа за 2 миллиона гривен. Спасатели хотят новый Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT с кунгом, бортовым компьютером, климат-контролем, задними и передними датчиками парковки. Автомобиль должен быть белого цвета, то есть о передаче его для военных нужд речь не идет. Аукцион назначен на 30 сентября.

3. Государственное “Дрогобычское лесное хозяйство” прямо сейчас покупает Toyota Highlander. Львовский салон предложил автомобиль за 2,29 млн грн. Он имеет хромированные элементы декора, антенну “плавник акулы”, обогрев лобового стекла, выдвижные омыватели фар, наружные зеркала с обогревом, функцией автоматического складывания и наклона при заднем движении. Салон должен быть кожаный с декором под дерево и иллюминацией панелей приборов и дверей. Сиденья – с подогревом. На сайте продавца указано, что это “кроссовер для деловых и семейных путешествий”.

2. Государственный “Фонд гарантирования вкладов физических лиц” за 2,39 млн грн приобрел электрический автомобиль Hyundai Ioniq 5 с комплектом зимней резины, ковриками и тонировкой стекла. Это не самый дорогой новый электрокар из возможных, но и не из более дешевого сегмента.

1. Исполнительный комитет Мирноградского городского совета (Донецкая обл) отличился самым роскошным автомобилем из обнародованных в “Прозорро” за два последних месяца. Мэрия городка, который находится в 50 километрах от оккупированного Донецка, за 3,28 млн грн приобрела черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 “на поддержку Вооруженных Сил”.