Автозаправочные станции всего мира в большинстве своем похожи друг на друга, как две капли бензина. Но были времена, когда архитекторов "пробивало" на оригинальность – и тогда рождались не банальные АЗС, а настоящие шедевры. Некоторые из них до сих пор работают по назначению, в том числе и в Украине.

Любая АЗС – в первую очередь объект коммерческой недвижимости, поэтому ее архитектор обязательно стремится создать нечто рациональное, пусть и без признаков шедевральности. Тем не менее, по определенным причинам проектантам АЗС иногда давали волю – и тогда получалась не заправка, а художественный объект. “Авто24” создал собственную подборку экзотических АЗС.

Современные автозапрвки выделяются дизайном и подсветкой

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Киев, УССР, "Укрнефтесбыт", (1977 г.)

В Киеве построили как минимум две таких АЗС, которые поражали своим видом и функционалом целый СССР. Топливораздаточных колонок как таковых не было, пистолеты со шлангами спускались вниз из двух “летающих тарелок” по команде оператора, после того, как клиент давал ему деньги или талоны. Задачей водителя было поставить машину хотя бы примерно под нужным шлангом, для чего на бетонном покрытии была нанесена разметка. Дополнительное удобство в том, что не имело значения, с какой стороны у автомобиля расположена заправочная горловина.

АЗС со спускающимися шлангами в СССР называли "японскими". Одна такая в Киеве сохранилась, но топливо теперь подается из обычных колонок

Эти заправки называли "японскими", поскольку по такой схеме действительно устроены многие тамошние АЗС. В стране почему-то считалось, что эти футуристические объекты были построены к Олимпийским играм 1980 года (Киев тогда был одним из олимпийских городов), хотя на самом деле они работали еще в 1977-м. "Японскую" станцию на Харьковском шоссе, 68 снесли в 2018-м (хотя в панораме Google ее еще можно увидеть). Вторая такая АЗС на Броварском проспекте (рядом с метро Левобережная) работает до сих пор.

Маркхэм-Мур, Вест-Дрейтон, Англия (1961 г.)

На пересечении трех важных автодорог в одном из центральных графств Англии построили автозаправочную станцию. Это была эпоха футуризма и новых социальных явлений, когда автомобиль стал общедоступным и население принялось в любой свободный день путешествовать по стране.

Экзотическая АЗС в Великобритании стояла заброшенной в течение семи лет, но государство не позволило разрушить ее. Теперь памятник восстановлен

Параболическая крыша сооружения была настолько сложной, что в числе авторов здания обычно называют не только проектанта-архитектора Хью Сегара Скорера, но и инженера-конструктора Хайнал-Коньи, который обеспечил техническую реализацию идеи. Заправкой объект был до 1989-го, когда необычное здание переквалифицировали в ресторанчик Little Chef.

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В 2012 заведение закрылось, но на тот год объект уже был под охраной государства как памятник культуры. До 2019 года помещение “отдыхало”, а уже больше года в нем работает заведение питания сети Starbucks.

Бохум, ФРГ, Aral, 1958 г.

Относительно крупный город на западе Германии известен тем, что в нем расположена штаб-квартира нефтехимической компании Aral. Бренд был известный в основном в самой Германии, но когда компания начала набирать обороты, понадобились определенные пиар-мероприятия.

Революционное для 1950-х годов решение – влияние на архитектурную привлекательность объекта с помощью электрического света

Поэтому напротив своего офиса Aral открыл невероятную как на 1958 год автозаправочную станцию – с нестандартной футуристической архитектурой, частью которой было ее электрическое освещение. К слову, первую в Германии бензоколонку с электрическим приводом насоса разработала и запустила именно эта марка.

Сочи, РСФСР (1975 г.)

Две одинаковые заправки неординарного вида соорудили в курортном регионе вокруг Сочи. Одна была расположена на Сухумском шоссе, вторая – на приморской автотрассе близ поселков Нижняя Хобза и Вардане.

Тема летающих тарелок была популярной среди дизайнеров всего мира на протяжении 1960–1970-х годов. Одна из них сохранилась в Сочи до сих пор

Автор проекта – местный архитектор Г. Д. Ламанов. Отмечалось, что при построении был учтен характер местности и использовано исключительно отечественное оборудование. Одну "летающую тарелку" уже снесли (хотя АЗС на ее месте осталась), а та, что на Сухумском шоссе между Хостой и Кудепстой, сохранилась и сегодня работает по назначению.

Skovshoved, Копенгаген, Дания, Texaco (1936 г.)

Простенько и со вкусом – так можно охарактеризовать произведение датского дизайнера Арне Якобсена. Сооружение было построено из железобетона еще до Второй мировой по заказу уважаемого нефтетрейдера, а в 2002 году пережило глобальную реставрацию.

Согласитесь, это верный признак настоящего произведения искусства: АЗС Skovshoved в Копенгагене считалась чудом уже 85 лет назад

Искусствоведы говорят, что создав эту заправку в стиле функционализма, дизайнер получил порцию вдохновения для своих дальнейших мебельных проектов. Выходит так, что стулья Якобсена тоже стали шедеврами функционализма именно благодаря этой белой АЗС. Сегодня 85-летняя заправка остается заправкой, но кроме водителей ее охотно посещают туристы, которые в распиаренном на весь мир помещении лакомятся фирменным мороженым.

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