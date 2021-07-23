Это концептуальная разработка, созданная пока в одном экземпляре.

Volkswagen Atlas – это самый большой внедорожник бренда, который продается в США, Китае и других странах мира, но не в Европе. Впрочем, спортивной версии у него еще не было. Поэтому производитель вместе с владельцем этого авто создали версию Cross Sport GT. При этом они использовали двигатель от Golf R прошлого поколения.

Под капотом этого Atlas Cross Sport GT – модифицированная версия четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом EA888, знакомого с Golf R. В нем изменили турбонаддув и поставили дополнительный радиатор охлаждения, благодаря чему довели мощность до 300 лошадиных сил. Коробка передач – семиступенчатая DSG, полный привод 4Motion.

Также интересно Производство американского Volkswagen Passat прекращают навсегда

Подвеска опущена, а 22-дюймовые колеса ABT Sport HR Aerowheels полностью заполняют колесные арки, они скрывают большие восьмипоршневые передние тормоза Tarox. Летние шины шириной 285 мм Yokohama Advan Sports держат авто "приклеенным" к земле.

Синяя краска называется Kingfisher Blue, им красят европейские "заряженные" VW. В салоне масса синих акцентов, чтобы соответствовать стилю. Бросаются в глаза укрепленные ковши Recaro для всех членов экипажа – четырех человек. Вместо центрального сиденья – уникальная консоль.

VW покажет этот Atlas Cross Sport GT на некоторых мероприятиях в США в этом году, в которых будет участвовать концерн. Серийным он не станет никогда.