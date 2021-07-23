Це концептуальна розробка, створена поки що в одному екземплярі.

Volkswagen Atlas – це найбільший позашляховик бренду, який продається в США, Китаї та деяких інших країнах світу, але не в Європі. Втім, спортивної версії у нього досі не було. Тому виробник разом з власником цього авто створили версію Cross Sport GT. При цьому вони використали двигун від Golf R минулого покоління.

Під капотом цього Atlas Cross Sport GT – модифікована версія чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом EA888, знайомого за Golf R. У нього змінили турбонаддув та поставили додатковий радіатор охолодження, завдяки чому довели потужність до 300 кінських сил. Коробка передач – семиступінчаста DSG, повний привід 4Motion.

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Підвіска опущена, а 22-дюймові колеса ABT Sport HR Aerowheels повністю заповнюють колісні арки, вони приховують великі восьмипоршневі передні гальма Tarox. Літні шини шириною 285 мм Yokohama Advan Sports тримають авто "приклеєним" до землі.

Синя фарба називається Kingfisher Blue, ним фарбують європейські "заряджені" VW. В салоні маса синіх акцентів, щоб відповідати стилю. Впадають в очі зміцнені ковші Recaro для всіх членів екіпажу – чотирьох людей. Замість центрального сидіння – унікальна консоль.

VW показуватиме цей Atlas Cross Sport GT на деяких заходах у США цього року, в яких буде брати участь концерн. Серійним він не стане ніколи.