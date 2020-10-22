Субкомпакт Nissan Magnite был разработан с прицелом на рынок Индии, но в Nissan не исключают возможности расширения географии продаж.

Концепт Nissan Magnite дебютировал прошлым летом, в начале этого месяца производитель обнародовал видео с тестов предсерийных прототипов, а теперь компактный паркетник предстал в полностью готовом для конвейера виде.

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Бюджетный кроссовер не слишком отличается от концепта – серийная модель имеет меньше хрома в отделке, простые бамперы и слегка видоизмененную оптику спереди и сзади.

Габариты новинки пока неизвестны, однако за основу для Magnite взята модульная платформа CMF-A альянса Renault-Nissan, что означает длину не более 4 метров, с которой кроссовер вписывается в льготные рамки для индийского рынка.

Внутри “Магнит” предлагает достаточно вместительный салон с современной электроникой – 7-дюймовым экраном приборов и 8-дюймовым экраном медиасистемы (опция), которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также новинка получила круиз-контроль, климат-контроль, систему кругового обзора, кнопку запуска двигателя и опционную акустику JBL.

В движение базовую версию Magnite приводит 1-литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 л. с. Альтернативу составляет турбо-версия этого же мотора, отдача которого возрастает на 23 л. с. Стандартной будет 5-ступенчатая “механика”, вместо которой можно выбрать вариатор. Привод – передний, полного не будет даже в списке опций. Клиренс паркетника составляет 205 мм.

Продажи Nissan Magnite стартуют в январе 2021 года. Первое время кроссовер будет продаваться только в Индии, однако впоследствии может появиться и на других рынках. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 7 тысяч долларов.

Фото: Nissan Magnite / Nissan