Субкомпакт Nissan Magnite був розроблений з прицілом на ринок Індії, але в Nissan не виключають можливості розширення географії продажів.

Концепт Nissan Magnite дебютував минулого літа, на початку цього місяця виробник оприлюднив відео з тестів передсерійних прототипів, а тепер компактний паркетник постав у повністю готовому для конвеєра вигляді.

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Бюджетний кросовер не надто відрізняється від концепту – серійна модель має менше хрому в оздобленні, простіші бампери та злегка видозмінену оптику спереду і ззаду.

Габарити новинки поки невідомі, однак за основу для Magnite узята модульна платформа CMF-A альянсу Renault-Nissan, що означає довжину не більше 4 метрів, з якою кросовер вписується у пільгові рамки для індійського ринку.

Всередині “Магніт” пропонує досить місткий салон з сучасною електронікою – 7-дюймовим екраном приладів та 8-дюймовим екраном медіасистеми (опція), котра підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також новинка отримала круїз-контроль, клімат-контроль, систему кругового огляду, кнопку запуску двигуна та опційну акустику JBL.

У рух базову версію Magnite приводить 1-літровий трициліндровий атмосферник потужністю 72 к.с. Альтернативу складає турбо-версія цього ж мотора, віддача якого зростає на 23 к.с. Стандартною буде 5-ступенева “механіка”, замість якої можна обрати варіатор. Привід – передній, повного не буде навіть у списку опцій. Кліренс паркетника становить 205 мм.

Продажі Nissan Magnite стартують в січні 2021 року. Перший час кросовер буде продаватися лише в Індії, однак згодом може з’явитись і на інших ринках. За попередніми даними, ціни на новинку будуть починатися від 7 тисяч доларів.

Фото: Nissan Magnite / Nissan