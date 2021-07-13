В Одесской области СБУ блокировала коррупционную схему растаможки корейских и американских автомобилей

Служба безопасности Украины блокировала схему получения взяток за растаможку иностранных автомобилей на Одесской таможне. По предварительным оценкам, злоумышленники ежемесячно незаконно оформляли почти 100 транспортных средств.

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По данным досудебного следствия, старший государственный инспектор таможенного поста требовал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей в режиме “импорт”, которые поступали из Южной Кореи и США. Кроме того, таможенник обещал не затягивать таможенные операции. Стоимость таких "услуг" составляла от 100 до 300 долларов, в зависимости от марки автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника “на горячем” во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление семи автомобилей.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту дела. Продолжаются следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы.

Операция по разоблачению, документированию и задержанию злоумышленников происходила совместно со следователями ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.