Декларирование авто на еврономерах можно осуществить самостоятельно на сайте таможни через личный кабинет.

Гостаможслужба разработала видеоинструкцию для граждан, желающих самостоятельно через Личный кабинет задекларировать авто, в том числе, для упрощенного оформления согласно законам Украины от 15.04.2021 1403−IX и 1402 −IX.

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Напомним, что в действие введены Законы Украины от 15.04.2021 № 1403-IX и 1402-IX о временном упрощении таможенного оформления автомобилей и снижении общей суммы платежей.

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