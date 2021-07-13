Декларування авто на єврономерах можна здійснити самостійно на сайті митниці через особистий кабінет.

Держмитслужба розробила відеоінструкцію для громадян, які бажають самостійно через Особистий кабінет на порталі задекларувати авто, у тому числі для спрощеного оформлення згідно із законами України від 15.04.2021 1403-ІХ та 1402-ІХ.

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Нагадаємо, що у дію введені Закони України від 15.04.2021 № 1403−IX та 1402-IX щодо тимчасового спрощення митного оформлення автомобілів та зниження загальної суми платежів.

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