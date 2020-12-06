В автомобилях с механической коробкой передач сцепление можно считать расходным материалом, который требует периодической замены по мере износа. Так же, как тормозные колодки или резина.

Сцепление – это механизм, который позволяет отключать подачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. В нем присутствуют трущиеся детали, поэтому процесс износа для этого узла является нормальным.

Ресурс

Сцепление в современных автомобилях состоит из педали, механизма привода (тросовый или гидравлический), и собственно комплекта из трех деталей, который периодически требует замены: выжимной подшипник, диск и “корзина”.

При нормальной размеренной эксплуатации ресурс комплекта сцепления может достигать 200 тыс км и даже больше. Активный режим вождения с динамическими стартами уменьшает ресурс сцепления до 80-100 тыс км. У водителей, которые неправильно пользуются сцеплением, или обучают вождению, оно может “сгореть” и за 20 тыс км.

Обычно, первым стирается диск сцепления. В советские времена можно было не менять диск, а заменить лишь фрикционные накладки на нем. Стоило это очень дешево, но и служили отремонтированные диски недолго.

Сейчас, при износе диска сцепления рекомендуется замена комплекта из трех деталей, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, а работа по снятию/установке коробки передач стоит не дешево.

Ресурс механизма привода значительно больше. Привод способен пережить несколько комплектов сцепления. Плохо, если ездить с неисправным сцеплением, то механизм привода получает дополнительную нагрузку и в результате выходит из строя. Это касается как тросового, так и гидравлического привода.

Признаки неисправности

Положение педали. Если момент “схватывания” происходит в самом низу хода педали или в самой верхней точке – это значит что, возможно, диск изношен и скоро понадобится замена комплекта сцепления.

Усилие на педали. Если педаль стала очень тугой, скорее всего выходит из строя корзина сцепления. Это не всегда легко заметить, ведь педаль становится туже постепенно. Лучше всего будет сравнить тугость педали с другой машиной.

Посторонний звук. Если при нажатой педали слышен вой или шум, а при отпускании педали он пропадает – скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления нажать газ и обороты двигателя быстро растут, а машина не ускоряется или ускоряется очень медленно, скорее всего сцепление пробуксовывает. Обычно такое явление сопровождается характерным едким запахом и дымом из-под капота.

Недостаточный выжим. Если при заведенном двигателе и нажатой педали очень туго включается передача – скорее всего выжим сцепления недостаточный или диск потерял свою правильную форму (его “повело”).

Стоимость ремонта

Первое, что нужно знать – производители автомобилей не производят сцепление. То есть не существует сцепления марки Ford или Audi. Сцепление производят Lucas, Sachs, Valeo и другие производители комплектующих. То есть даже в “оригинальных” коробках автомобильных торговых марок находится продукция их партнеров – тех же производителей комплектующих.

Для большинства бюджетных автомобилей (например Renault Logan) комплект сцепления от такого производителя стоит около $100. Для более мощных автомобилей (например Subaru forester sf5 turbo) цены начинаются от $200.

Работа по замене комплекта сцепления обычно требует снятия коробки передач. Такая операция на обычных, не фирменных автосервисах стоит от $50 до $100. У официальных дилеров цены примерно вдвое выше.

Попутные работы

При замене сцепления обычно меняют задний сальник коленчатого вала. Эта деталь стоит 10-20 долларов, а для ее замены нужно разъединять двигатель с коробкой. Так что лучше ее заменить попутно. Также при замене сцепления можно диагностировать неисправность демпферного маховика. Это уже недешевая деталь, например, для дизельной Renault Laguna 3 поколения такая деталь будет стоить около $400.