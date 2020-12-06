У автомобілях з механічною коробкою передач зчеплення можна вважати розхідним матеріалом, який потребує періодичної заміни по мірі зносу. Так само, як гальмівні колодки або гума.

Зчеплення – це механізм, який дозволяє відключати подачу крутного моменту від двигуна до коробки передач. У ньому присутні деталі, що труться, тому процес зносу для цього вузла є нормальним.

Ресурс

Зчеплення у сучасних автомобілях складається з педалі, механізму приводу (тросовий або гідравлічний), та власне комплекту з трьох деталей, який періодично потребує заміни: вичавний підшипник, диск та “кошик”.

При нормальній розміряній експлуатації ресурс комплекту зчеплення може сягати 200 тис. км і навіть більше. Активний режим водіння з динамічними стартами зменшує ресурс зчеплення до 80 – 100 тис км. У водіїв, які неправильно користуються зчепленням, або навчають водінню, воно може “згоріти” і за 20 тис км.

Зазвичай, першим стирається диск зчеплення. У радянські часи можна було не міняти диск, а замінити лише фрикційні накладки на ньому. Коштувало це дуже дешево, але і служили відремонтовані диски недовго.

Зараз, при зносі диску зчеплення рекомендується заміна комплекту з трьох деталей, оскільки ресурс у них приблизно однаковий, а робота зі зняття/встановленню коробки передач коштує не дешево.

Ресурс механізму приводу значно більший. Привод здатен пережити кілька комплектів зчеплення. Але якщо їздити з несправним зчепленням, то механізм приводу отримує додаткове навантаження і в результаті виходить з ладу. Це стосується як тросового, так і гідравлічного приводу.

Ознаки несправності

Положення педалі. Якщо момент “схоплення” відбувається у самому низу ходу педалі або у самій верхній точці – це означає що, можливо, диск зношений і невдовзі знадобиться заміна комплекту зчеплення.

Зусилля на педалі. Якщо педаль стала дуже тугою, швидше за все виходить з ладу “кошик” зчеплення. Це не завжди легко помітити, адже педаль стає тугішою поступово. Найкраще буде порівняти тугість педалі з іншою машиною.

Сторонній звук. Якщо при натиснутій педалі чутно виття або шум, а при відпусканні педалі він зникає – скоріш за все вийшов з ладу вичавний підшипник.

Пробуксовка зчеплення. Якщо при повністю відпущеній педалі зчеплення натиснути газ і оберти двигуна швидко зростають, а машина не прискорюється, або прискорюється дуже повільно, скоріш за все зчеплення пробуксовує. Зазвичай таке явище супроводжується характерним їдким запахом і димом з під капоту.

Недостатній вижим. Якщо при заведеному двигуні і натиснутій педалі дуже туго включається передача – скоріш за все вижим зчеплення недостатній або диск втратив свою правильну форму (його “повело”).

Вартість ремонту

Перше, що потрібно знати – виробники автомобілів не виготовляють зчеплення. Тобто не існує зчеплення марки Ford або Audi. Зчеплення виробляють Lucas, Sachs, Valeo та інші виробники комплектуючих. Тобто навіть в “оригінальних” коробках автомобільних торгових марок знаходиться продукція їхніх партнерів – тих самих виробників комплектуючих.

Для більшості бюджетних автомобілів (наприклад Renault Logan) комплект зчеплення від такого виробника коштує близько $ 100. Для більш потужних автомобілів (наприклад Subaru forester sf5 turbo) ціни починаються від $200.

Робота із заміни комплекту зчеплення зазвичай потребує зняття коробки передач. Така операція на звичайних, не фірмових автосервісах коштує від $50 до $100. У офіційних дилерів ціни приблизно удвічі вищі.

Попутні роботи

При заміні зчеплення зазвичай міняють задній сальник колінчастого валу. Ця деталь коштує 10-20 доларів, а для її заміни потрібно роз’єднувати двигун з коробкою. Тож краще її замінити одночасно. Також при заміні зчеплення можна діагностувати несправність демпферного маховика. Це вже недешева деталь: наприклад, для дизельної Renault Laguna 3 покоління така деталь коштуватиме близько $400.