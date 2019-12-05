Возможность генерировать цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств была под угрозой, ведь для такой генерации необходимое цифровое изображение лица.

Оцифровка водительских удостоверений и техпаспорта была под угрозой. Но пригодились Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины.

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Чтобы водитель воспользовался сервисом Действие, надо сгенерировать электронное удостоверение, а база данных МВД должна содержать оцифрованное изображение лица.

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В Едином госреестре МВД — 9,5 млн водительских удостоверений. Из них только у 2,5 млн водителей отображается фото, потому что старый реестр не содержал оцифрованного лица с водительских прав, выданных до 2013 года.

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Как не допустить обострения проблемы? При отсутствии фото в транспортном реестре и, конечно, с согласия лица цифровое удостоверение будет подтягиваться из демографического реестра. Наполнение реестров фото обеспечит высокий уровень защиты сервиса. Теперь 6 млн украинцев смогут получить цифровые водительские документы.

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