Можливість генерувати цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів була під загрозою, адже для такої генерації необхідне цифрове зображення особи.

Оцифрування водійських посвідчень і техпаспорта було під загрозою. Але стали в пригоді Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України.

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Щоб водій скористався сервісом Дія, треба згенерувати електронне посвідчення, а база даних МВС має містити оцифроване зображення особи.

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В Єдиному держреєстрі МВС — 9,5 млн водійських посвідчень. З них лише у 2,5 млн водіїв відображається фото, тому що старий реєстр не містив оцифрованого обличчя особи з водійських прав, виданих до 2013 року.

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Як не допустити загострення проблеми? За відсутності фото у транспортному реєстрі і, звичайно, за згодою особи цифрове посвідчення підтягуватиметься з демографічного реєстру. Наповнення реєстрів фото забезпечить високий рівень захисту сервісу. Тепер 6 млн українців матимуть можливість отримати цифрові водійські документи.

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