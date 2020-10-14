14 октября на центральных улицах столицы будет частично ограничено движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег, посвященный Дню защитника Украины, по маршруту которого будет ограничено движение транспорта:

площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут, площадь Славы – улица Лаврская.

Ориентировочно с 14:00 до 18:00 запланировано пешее шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества:

Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.

В Патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.