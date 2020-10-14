14 жовтня на центральних вулицях столиці буде частково обмежено рух у зв’язку із проведенням масових заходів із нагоди Дня захисника України.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Орієнтовно із 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг, присвячений Дню захисника України, за маршрутом якого буде обмежено рух транспорту:

площа Михайлівська – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик – площа Європейська – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – площа Слави – вулиця Лаврська.

Орієнтовно із 14:00 до 18:00 запланована піша хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПA та Дня козацтва:

Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11.

У Патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки містом з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.