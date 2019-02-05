На Южном мосту с 11:00 до 17:00 ограничат движение в направлении Столичного шоссе.

В Киеве во вторник, 5 февраля, ограничат движение по Южному и Северному мостам в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

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В частности, на Южном мостовом переходе с 11:00 до 17:00 ограничат движение в направлении Столичного шоссе.

На Северном (Московском) мосту через Днепр с 16:00 до 20:00 ограничат движение в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 1:00 в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, - отметили в компании.